الدوري الإنجليزي: توتنهام يحسن أوضاعه مع عودة كين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

تغلب فريق توتنهام على ضيفه وست بروميتش ألبيون 2-0 اليوم الأحد، في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتقدم هاري كين بهدف لتوتنهام في الدقيقة 54 وبعدها بأربع دقائق فقط أضاف زميله الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الهدف الثاني. ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 36 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد وست بروميتش عند 12 نقطة في المركز قبل الأخير.

