الدوري الإسباني: ريال سوسييداد يدك شباك قادش برباعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

فاز فريق ريال سوسييداد على ضيفه قادش 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى الإسباني "الليغا". وعلى ملعب أنويتا، سجل لأصحاب الأرض كل من ميكيل أويارزابال هدفين (ق26 من ركلة جزاء وق34) وألكسندر إيزاك هدفين (ق54 وق59). بينما أحرز للضيوف اللاعب خايرو إيزكييردو غونزاليس في الدقيقة (65). ولعب قادش منقوصاً بلاعب منذ الدقيقة (45+4) بعد طرد مدافعه ماركوس ماورو ببطاقة حمراء مباشرة بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الـVAR. وبهذا الفوز، رفع ريال سوسييداد رصيده من النقاط إلى 35 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد قادش عند 24 نقطة في المركز الـ13.

