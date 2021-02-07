الدوري الإنجليزي: السيتي يضرب ليفربول في أنفيلد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

فاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه ليفربول 4-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل أهداف مانشستر سيتي إلكاي غوندوغان (هدفين) في الدقيقتين 49 و73 ورحيم سترلينغ في الدقيقة 76 وفيل فودين في الدقيقة 83، فيما سجل هدف ليفربول محمد صلاح في الدقيقة 63 من ركلة جزاء. وبالهدف الذي سجله صلاح اليوم رفع رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 16 هدفاً بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه، كما أصبح هذا الهدف هو الأول لفريق ليفربول في ملعبه أنفيلد في العام الجديد. وهذه هي الخسارة الثالثة لفريق ليفربول على ملعبه أنفيلد في الدوري هذا الموسم بعد الخسارة أمام بيرنلي وبرايتون. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع.

