الدوري الإسباني: اوساسونا يبتعد عن منطقة الهبوط بفوز على ايبار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ22 من ​الدوري الإسباني​ لكرة القدم، حقق فريق ​أوساسونا​ فوزا صعبا على ​إيبار​ بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب أل سادار.



افتتح التسجيل لاعب أوساسونا جوناثان كاييري في الدقيقة الثامنة عشر من عمر المباراة، وقبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، سجل هدف التعادل لـ إيبار اللاعب إنريكي غارسيا كيكي.

واستمر التعادل الإيجابي بين الفريقين طوال الشوط الثاني، حتى الدقائق الأخيرة، حيث خطف اللاعب انتي بوديمير هدف الفوز لـ اوساسونا في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز، ابتعد أوساسونا عن منطقة الهبوط، وأصبح في المركز الخامس عشر في الترتيب برصيد 22 نقطة.