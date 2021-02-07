فودين: عندما تهزم الأبطال فإن ثقة الجميع ترتفع والمهمة لم تنتهِ بعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

إعتبر لاعب ​مانشستر سيتي​ الشاب ف​يل فودين​ أن الانتصار 4-1 على ​ليفربول​ يمنح فريقه فرصة للمضي قدماً والفوز باللقب.



وصرح فودين عقب اللقاء: "جعل ليفربول الأمر صعباً للغاية بالنسبة لنا، لكننا أظهرنا شجاعتنا للعب بطريقتنا والاستمرار، وفي النهاية حصلنا على نتيجة ذلك".

وأضاف: "أشعر في بعض الأحيان أننا فريق بطيء في الانطلاق، كنا بالتأكيد أفضل في الشوط الثاني، إنه شيء يجب أن نعمل على تحسينه، ارتكبنا الأخطاء بالتأكيد، هو شيء نعمل عليه في التدريبات، قدم الجميع كل ما لديهم وحصلوا على مكافآتهم اليوم".

وختم فودين: "فوز اليوم يمنحنا فرصة للمضي قدماً والفوز باللقب، لكن المهمة لم تنتهِ بعد، نحن ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه، عندما تهزم الأبطال فإن ثقة الجميع ترتفع بشكل كبير، يمكن لهذا أن يساعدنا، نحن سعداء بالفوز اليوم".