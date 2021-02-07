الدوري الايطالي: بولونيا يُسقط بارما بثلاثية نظيفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

حقق ​بولونيا​ فوزاً مستحقاً على مضيفه ​بارما​ بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب اينيو تارديني ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من ​الدوري الايطالي​ لكرة القدم.



وإفتتح موسى بارو التسجيل لبولونيا في الدقيقة الخامسة عشر ثم عاد وأضاف الثاني في الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-0.

وفي الشوط الثاني أضاف ريكاردو أورسوليني الهدف الثالث لبولونيا في الدقيقة 90.

ورفع بولونيا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر فيما تجمد رصيد بارما عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر.