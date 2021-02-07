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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعب نيوكاسل يغيب لعدة أشهر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021
كشف نادي نيوكاسل يونايتد أن اللاعب فابيان شار سيغيب عن الفترة المتبقية من الموسم بعد أن أكد إصابة المدافع بتمزق في أربطة الركبة خلال فوز السبت على ساوثامبتون.
وجاء في بيان النادي: "أصيب الدولي السويسري بتمزق في أربطة الركبة في الدقيقة 75 من المباراة، واضطر إلى إبعاده عن أرض الملعب. وسيخضع لمزيد من التقييم مع استشاري متخصص في الأيام المقبلة قبل بدء عملية إعادة تأهيله مع الفريق الطبي للنادي. الجميع في نيوكاسل يونايتد يتمنى لفابيان الشفاء التام والسريع".