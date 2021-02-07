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لاعب نيوكاسل يغيب لعدة أشهر

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعب نيوكاسل يغيب لعدة أشهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

كشف نادي ​نيوكاسل​ يونايتد أن اللاعب فابيان شار سيغيب عن الفترة المتبقية من الموسم بعد أن أكد إصابة المدافع بتمزق في أربطة الركبة خلال فوز السبت على ​ساوثامبتون​.

وجاء في بيان النادي: "أصيب الدولي السويسري بتمزق في أربطة الركبة في الدقيقة 75 من المباراة، واضطر إلى إبعاده عن أرض الملعب. وسيخضع لمزيد من التقييم مع استشاري متخصص في الأيام المقبلة قبل بدء عملية إعادة تأهيله مع الفريق الطبي للنادي. الجميع في نيوكاسل يونايتد يتمنى لفابيان الشفاء التام والسريع".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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