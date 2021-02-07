إبراهيموفيتش بعد تخطي حاجز الـ 500 هدف: هذا يعني أنني أحرزت بعض الأهداف في مسيرتي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

سجّل ​زلاتان إبراهيموفيتش​ ثنائية ل​ميلان​ خلال الإنتصار برباعية نظيفة على ضيفه ​كروتوني​ الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الايطالي.



وبعد هدفيه، رفع السويدي رصيده إلى 501 هدف خلال مشواره مع الأندية التي دافع عن ألوانها.

وصرح إبراهيموفيتش لشبكة "سكاي سبورتس" حول تخطيه حاجز الـ 500 هدف: "هذا يعني أنني أحرزت بعض الأهداف في مسيرتي الرياضية".

وأضاف: "لكن الشيء المهم هو مساعدة زملائي في الفريق، وظيفتي هي التسجيل ومساعدة فريقي في تحقيق أهدافه".

ورفع ابرا رصيده إلى 14 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم ، ليحتل وصافة ترتيب الهدافين مناصفة مع مهاجم إنتر ميلانو روميلو لوكاكو، وبفارق هدفين خلف نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو الأول.