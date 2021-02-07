الدوري الإنجليزي: اليسون بيكر يهدي مانشستر سيتي فوزا ثمينا على ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ23 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز، حقق فريق ​مانشستر سيتي​ فوزا كبيرا ومستحقا على حامل اللقب ​ليفربول​ بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت على ملعب أنفيلد.



سنحت الفرصة أمام فريق بيب غوارديولا لافتتاح التسجيل في الشوط الأول بعد أن نال ضربة جزاء بسبب عرقلة فابينيو لرحيم ستيرلينغ، لكن الألماني إلكاي غوندوغان فشل في تسجيلها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استخدم غوندوغان إحباطه كمحفز لقلب الموازين، وسجل هدفه الأول في الدقيقة 49.

في المقابل نجح المصري محمد صلاح في إحراز التعادل عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 63 بسبب عرقلة ارتكبها اللاعب روبن دياز.

إنما عاد الدولي الألماني غوندوغان بهدف ثاني سجله في الدقيقة 73، وأضاف الهدف الثالث زميله الإنكليزي رحيم ستيرلينغ في الدقيقة 76 بعد إخفاق حارس الريدز أليسون بيكر الذي منح فريق بيب غوارديولا فرصة تسجيل الهدف الرابع أيضا، عن طريق فيل فودين في الدقيقة 83.