ليونيل ميسي الأفضل في العالم بالعقد الأخير متفوقاً على رونالدو وانييستا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

تُوّج قائد ​برشلونة​، الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العقد الأخير.



وتم منح الجائزة للبرغوث بعد التصويت الذي أجراه أعضاء الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS)، في 150 دولة عبر العالم.

وجاءت قائمة أفضل 10 لاعبين في العقد الأخير على الشكل التالي:

1- ليونيل ميسي (برشلونة - الأرجنتين)

2- ​كريستيانو رونالدو​ (يوفنتوس - البرتغال)

3- أندرياس إنييستا (فيسيل كوبي - إسبانيا)

4- نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان - البرازيل)

5- سيرجيو راموس (ريال مدريد - إسبانيا)

6- مانويل نوير (بايرن ميونيخ - ألمانيا)

7- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ - بولندا)

8- جيانلويجي بوفون (يوفنتوس - إيطاليا)

9- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان - السويد)

10- لوكا مودريتش (ريال مدريد - كرواتيا).