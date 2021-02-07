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ليونيل ميسي الأفضل في العالم بالعقد الأخير متفوقاً على رونالدو وانييستا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

تُوّج قائد ​​، الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العقد الأخير.

وتم منح الجائزة للبرغوث بعد التصويت الذي أجراه أعضاء الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS)، في 150 دولة عبر العالم.

وجاءت قائمة أفضل 10 لاعبين في العقد الأخير على الشكل التالي:

1- ليونيل ميسي (برشلونة - الأرجنتين)

2- ​​ (يوفنتوس - البرتغال)

3- أندرياس إنييستا (فيسيل كوبي - إسبانيا)

4- دا سيلفا (باريس سان جيرمان - البرازيل)

5- سيرجيو راموس ( - إسبانيا)

6- مانويل نوير (بايرن ميونيخ - ألمانيا)

7- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ - بولندا)

8- جيانلويجي بوفون (يوفنتوس - إيطاليا)

9- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان - السويد)

10- لوكا مودريتش (ريال مدريد - كرواتيا).

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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