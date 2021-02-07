أبو تريكة: الأهلي وبايرن ميونيخ يتنافسان على البطولة السادسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

إعتبر نجم ​الأهلي​ ومنتخب مصر السابق ​محمد أبو تريكة​ أن نادي القرن و​بايرن ميونيخ​ سيتنافسان غداً في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية على البطولة السادسة.



وأوضح أبو تريكة في فيديو عرضته قناة "بي إن سبورتس": "بعد غياب 7 سنوات عن بطولة إفريقيا، الأهلي عاد وفاز بها، والآن هو متواجد في كأس العالم للأندية، إن شاء الله تكون مشاركة إيجابية، لا توجد ضغوط على اللاعبين".

وأضاف: "حصلنا على 5 بطولات، سواء قارية أو محلية، والبايرن حصل على 5 بطولات أيضاً واللعب غداً على البطولة السادسة".

وختم أبو تريكة متمنياً ان يستمتع الطرفين بالمباراة: "أتمنى لهم التوفيق بدون ضغوطات، وسنكون سعداء بوجودهم في الدوحة، وسيجدون الجمهور العربي مسانداً لهم، ونحن في انتظارهم".