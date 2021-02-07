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أبو تريكة: الأهلي وبايرن ميونيخ يتنافسان على البطولة السادسة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

إعتبر نجم ​الأهلي​ ومنتخب مصر السابق ​محمد أبو تريكة​ أن نادي القرن و​بايرن ميونيخ​ سيتنافسان غداً في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية على البطولة السادسة.

وأوضح أبو تريكة في فيديو عرضته قناة "بي إن سبورتس": "بعد غياب 7 سنوات عن بطولة إفريقيا، الأهلي عاد وفاز بها، والآن هو متواجد في كأس العالم للأندية، إن شاء الله تكون مشاركة إيجابية، لا توجد ضغوط على اللاعبين".

وأضاف: "حصلنا على 5 بطولات، سواء قارية أو محلية، والبايرن حصل على 5 بطولات أيضاً واللعب غداً على البطولة السادسة".

وختم أبو تريكة متمنياً ان يستمتع الطرفين بالمباراة: "أتمنى لهم التوفيق بدون ضغوطات، وسنكون سعداء بوجودهم في الدوحة، وسيجدون الجمهور العربي مسانداً لهم، ونحن في انتظارهم".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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