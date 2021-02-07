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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبو تريكة: الأهلي وبايرن ميونيخ يتنافسان على البطولة السادسة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021
إعتبر نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة أن نادي القرن وبايرن ميونيخ سيتنافسان غداً في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية على البطولة السادسة.
وأوضح أبو تريكة في فيديو عرضته قناة "بي إن سبورتس": "بعد غياب 7 سنوات عن بطولة إفريقيا، الأهلي عاد وفاز بها، والآن هو متواجد في كأس العالم للأندية، إن شاء الله تكون مشاركة إيجابية، لا توجد ضغوط على اللاعبين".
وأضاف: "حصلنا على 5 بطولات، سواء قارية أو محلية، والبايرن حصل على 5 بطولات أيضاً واللعب غداً على البطولة السادسة".
وختم أبو تريكة متمنياً ان يستمتع الطرفين بالمباراة: "أتمنى لهم التوفيق بدون ضغوطات، وسنكون سعداء بوجودهم في الدوحة، وسيجدون الجمهور العربي مسانداً لهم، ونحن في انتظارهم".