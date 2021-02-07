شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير ساريتش مع الأهلي ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقرت إدارة النادي الأهلي على إعادة تسجيل المحترف البوسني ساريتش في قائمة الفريق، وذلك عقب محاولات كبيرة وجادة في الساعات الأخيرة لإتمام التعاقد مع محترف أجنبي جديد لم يُكتب لها النجاح.

وكان النادي الأهلي قد أسقط ساريتش من قائمته في الفترة الصيفية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وسعت الإدارة إلى استبداله في الفترة الحالية بالمدافع الدولي العراقي سعد ناطق، إلا أن إدارة ناديه «الشرطة العراقي» رفضت كافة محاولات الأهلاويين للتعاقد مع ناطق.