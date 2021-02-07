شكرا لقرائتكم خبر عن 77 جوادا من 13 دولة تشارك في «كأس السعودية 2021» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أُعلِن اليوم (الأحد) عن الخيل المرجح مشاركتها في «كأس السعودية» التي ستقام يومي 19 - 20 فبراير الجاري، حيث يبلغ عددها 77 جوادًا عالميًا من 13 دولة من حول العالم، ستخوض النسخة الثانية من الكأس التي تبلغ جائزتها المالية 20 مليون دولار أمريكي، ليكون بذلك أغلى سباق خيل حول العالم.

وفي مقدمة الجياد المشاركة الجواد «نيكس قو» الفائز بسباق «بريدرز كب ديرت مايل» وسباق «بيغاسوس وورلد كب» مع المدرب «براد كوكس» ضمن مجموعة شملت جيادًا أمريكية قوية مثل الجواد «تشارلاتان» الفائز بسباق «ماليبو ستيكس» للفئة الأولى والجواد «تاسيتوس» الذي أحرز المركز الخامس العام الماضي في «كأس السعودية» لمزرعة جودمونت.

ويمثل اليابان لهذا العام الجواد «تشوا ويزرد» الذي يتمتع بأداء مذهل والحائز على لقب «كأس الأبطال» للفئة الأولى مع المدرب «ريوجي أوكوبو»، في حين من المتوقع أن يرافق المدرب «جون غوسدن» الجواد «مشرف» القادم من إيرلندا الذي حصد المركز الثاني في «الديربي السعودي» العام الماضي.

ومن المتوقع كذلك مشاركة الجواد البريطاني «كول ذا ويند» الفائز بسباقات المجموعة الأولى 4 مرات مع المدرب «فريدي هيد» الساعي لتحقيق النصر في شوط «البحر الأحمر هانديكاب» على المضمار العشبي بجائزته البالغة 2.5 مليون دولار أمريكي. كما يشارك الجواد البريطاني «برينس أوف أران» الحائز على المركز الثالث في النسخة الأولى ضمن شوط «شركة لونجينز هانديكاب» الذي يشرف على تدريبه «تشارلي فيلوس».

وتشهد المنافسات انطلاق سباقي سرعة بجوائز مليونية تستقطب مجموعة من أبرز وأفضل الجياد، وأولها شوط «السعودية الرياض ديرت سبرينت» على المضمار الرملي لمسافة 1200 متر وتبلغ جائزته 1.5 مليون دولار أمريكي، ويشارك فيه الجواد البريطاني «أوكستد» الحائز على «كأس يوليو» للمجموعة الأولى بقيادة المدرب «روجر تيل» في منافسة قوية مع الجواد الياباني «جستن» مع المدرب «يوشيتو يهاغي» الذي تأهل للسباق بعد فوزه في سباق «كابيلا ستيكس» ديسمبر الماضي.

وفي شوط السرعة على المضمار العشبي لمسافة 1351 مترًا وتبلغ جائزته مليون دولار أمريكي، مستقطبًا الجواد الإيرلندي دارك باور ومدربه ألان سميث العائد للدفاع عن لقبه، متحدياً الجواد سبيس بلوز مع المدرب تشارلي أبلبي الفائز في آخر 4 سباقات شارك فيها، وكذلك الجواد البريطاني سبيك آن كالرز مع المدرب جوزيف أوبراين الفائز أخيراً بسباق المجموعة الأولى بري موريس دو تشيست.

ويشارك الجواد الكندي تشانيل ميكر مع المدرب بيل موت الذي نال سابقًا المركز الثالث في سباق كأس بيريدرز للمضمار العشبي في شوط كأس نيوم للمضمار العشبي لمسافة 2100 متر الذي تبلغ جائزته مليون دولار أمريكي، وفي ذات الشوط يشارك الجواد الأمريكي غرونكوسكي من المملكة العربية السعودية مع المدرب عبدالعزيز بن خالد.

ومن أبرز الخيل العربية الأصيلة المشاركة في كأس العبية كلاسيك لمسافة 2000 متر، الذي تبلغ جائزته مليوني دولار أمريكي، كل من الجواد البلجيكي ميسي مع المدرب تيمو كيرزميكرز الحائز على جائزة سباقات المجموعة الأولى وكذلك الجواد السعودي طلاب الخالدية الذي فاز بسباق العام الماضي مع المدرب مطلق بن مشرف.

وتشهد نسخة هذا العام من كأس السعودية انطلاق شوط جديد بعنوان «الهانديكاب السعودي الدولي» بجائزة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي، مخصص للجياد المدربة في الدول الأعضاء من الاتحاد الدولي لسباقات الخيل، المصنفة ضمن الفئة الثانية والثالثة، بالتزامن مع يوم «تحدي الخيالة الدوليين».