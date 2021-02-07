ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتنص فريق ريال مدريد فوزا صعبا من ملعب مضيفه هويسكا 2 -1 في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز إشبيلية على ضيفه خيتافي 3 صفر، وتعادل التشي مع ضيفه فياريال 2 - 2، كما تعادل غرناطة مع مضيفه ليفانتي 2 - 2.

وعلى ملعب الكوراز تقمص المدافع الفرنسي رافاييل فاران دور البطولة في فوز ريال مدريد على هويسكا.

وتقدم خافي جالان بهدف لهويسكا في الدقيقة الـ48، لكن فاران رد بهدف التعادل للنادي الملكي في الدقيقة الـ55.

وقبل ست دقائق من نهاية المباراة سجل فاران الهدف الثاني له ولريال مدريد ليمنحه ثلاث نقاط غالية.

الفوز رفع رصيد الريال إلى 43 نقطة ليتقدم لمركز الوصيف بفارق سبع نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، متفوقا بنقطة واحدة على إشبيلية صاحب المركز الثالث، وثلاث نقاط عن برشلونة الذي تراجع للمركز الرابع، فيما ظل هويسكا في المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

ويلتقي أتلتيكو مدريد اليوم مع ضيفه سيلتا فيجو، فيما يخرج برشلونة لملاقاة ريال بيتيس.

وجاء تألق فاران في اليوم نفسه الذي خضع فيه زميله سيرخيو راموس لجراحة في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى ليغيب عن الفريق لنحو شهرين.