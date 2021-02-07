طموح الأهلي يتحدى سطوة بايرن في مونديال الأندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء المنطقة العربية اليوم صوب استاد «أحمد بن علي» في الريان لمتابعة المواجهة المثيرة المرتقبة بين الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني في الدور قبل النهائي لبطولة العالم للأندية التي تستضيفها قطر حاليا.

ويرفع بايرن الستار عن مشاركته في المونديال الحالي بمواجهة مثيرة مع الأهلي المصري صاحب الخبرة الكبيرة في البطولة، والذي يطمح بالتأكيد إلى تفجير المفاجأة وبلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ورغم نجاح الرجاء البيضاوي المغربي وكاشيما أنتلرز الياباني والعين الإماراتي في كسر هيمنة بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية على نهائي البطولة في ثلاث نسخ سابقة بأعوام 2013 و2016 و2018، كان وصولهم جميعا إلى النهائي على حساب أبطال كأس ليبرتادوريس قبل السقوط في النهائي أمام بطل أوروبا.

وكان سقوط الرجاء في نسخة 2013 أمام بايرن بالذات، وذلك في المشاركة الوحيدة السابقة لبايرن بالمونديال.

ويتطلع الأهلي إلى إنهاء الهيمنة المطلقة لبطل أوروبا في المربع الذهبي للبطولة وبلوغ النهائي على حساب بايرن.

وفي حال نجح الأهلي في هذا، ستكون المرة الأولى التي يفشل خلالها بطل أوروبا في بلوغ النهائي منذ بدء إقامة البطولة بنظامها الحالي في 2005.

وتصب معظم الترشيحات لصالح بايرن في هذه المواجهة المثيرة بحكم الخبرة الكبيرة للاعبيه وإمكانياتهم الفنية والبدنية ، ولكن الأهلي يتطلع لتفجير المفاجأة ولا سيما أن الفريق اشتهر كثيرا بإجادته التعامل مع المواقف والمواجهات الصعبة.