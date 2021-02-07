مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام إيفرتون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل 3 - 3 أمام ضيفه إيفرتون في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في يوم يصادف ذكرى كارثة ميونخ الجوية.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد إيدنسون كافاني وبرونو فيرنانديز وسكوت مكتوميناي في الدقائق 24 والأخيرة من الشوط الأول و70، فيما سجل أهداف إيفرتون عبدالله دوكوري وخاميس رودريجيز ودومينيك كالفيرت ليوين في الدقائق 49 و52 والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس.

وحرص لاعبو الفريقين على الوقوف دقيقة حداد قبل بداية اللقاء لإحياء ذكرى كارثة ميونخ الجوية التي حدثت في السادس من فبراير 1958، عندما تحطمت الطائرة التي كانت تقل فريق مانشستر يونايتد وراح ضحيتها 8 لاعبين من الفريق، و3 أعضاء من الجهاز الفني.

وكان فريق مانشستر يونايتد في طريقه للعودة من مواجهة في كأس أوروبا خاضها أمام ريد ستار بلجراد، وذلك عندما توقفت طائرة الفريق في ألمانيا للتزود بالوقود، وفشلت أول محاولتين للإقلاع من مطار ميونخ؛ وعقب محاولة ثالثة تعرضت الطائرة للتحطم.

ولم يشهد الشوط الأول الذي سيطر عليه مانشستر يونايتد، سوى ثلاث فرص حقيقية فقط، منها فرصتان سجل منهما مانشستر يونايتد هدفيه وفرصة وحيدة لفريق إيفرتون.

وكان الشوط الثاني أكثر إثارة، حيث شهد تسجيل 4 أهداف، 3 منها لإيفرتون وواحد لمانشستر يونايتد.