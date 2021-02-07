شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: الوصل تطور كثيراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد مهدي علي، المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه لمباراته مع مضيفه الوصل في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي، التي ستجمع الفريقين على أرض استاد زعبيل في الثامنة والربع، من مساء الثلاثاء، مشيراً إلى أن فريقه سيخوض الذهاب وعينه على الإياب لأن التأهل مرهون بنتيجة المباراتين معاً.

وأضاف في المؤتمر الصحفي التقديمي: «المباراة في مرحلة نصف النهائي في بطولة كبيرة، وهي مهمة للفريقين، بالنسبة لاستعداداتنا. الجميع يعلم أن الوقت المتاح للتحضير ضيق، وعقب لقاء العين أخضعنا اللاعبين المشاركين لتدريبات استشفاء، وخلال التدريب الختامي سيتم وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات».

وعن المنافس قال: الوصل من الفرق التي تطورت كثيراً في الفترة الأخيرة، وبحسب نظام البطولة سيتحدد الفريق المتأهل من خلال نتيجة مباراتي الذهاب، ونأخذ ذلك في الاعتبار، ونحن نؤدي المباراة الأولى.

وعن الجاهزية للمواجهة قال: «أتمنى أن نواصل المسيرة ونقدم الأداء الذي يرضي الجمهور في هذه المباراة، ودائماً نسعى لنكون على قدر المسؤولية والتحدي الذي ينتظرنا في كل مباراة، وبالنسبة للاعبين المصابين سنتابع مع الجهاز الطبي خلال اليومين المقبلين لتحديد حالة كل لاعب، ومن ثم نقرر من سيشارك حسب الجاهزية».