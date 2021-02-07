شكرا لقرائتكم خبر عن ريال سوسييداد يستعيد التوازن بفوز كبير على قادش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد ريال سوسييداد توازنه بفوز كبير على قادش 4-1 الأحد، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني في كرة القدم.

ويدين ريال سوسييداد بفوزه إلى مهاجميه ميكل أويارسابال والسويدي الكسندر ايساك اللذين سجل كل منهما ثنائية، الأول في الدقيقتين 26 من ركلة جزاء و35، والثاني في الدقيقتين 54 و59. وسجل خايرو اسكييردو الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 65.

ولعب قادش الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الأرجنتيني ماركوس ماورو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وهو الفوز الأول لريال سوسييداد بعد ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة، والتاسع هذا الموسم، فعزز موقعه في المركز السادس برصيد 35 نقطة.

في المقابل، مني قادش بخسارته الثالثة توالياً، فتوقف رصيده عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.