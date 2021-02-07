الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية في مرمى الاتحاد السكندري

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الزمالك في تحقيق الفوز على حساب الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

واحتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك في الدقيقة 58 من اللقاء بعد عرقلة داميان لوي للجزيري داخل منطقة الجزاء، ليصوبها زيزو بنجاح في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى معلنًا عن تقدم الزمالك.

وعزز أوباما تقدم الزمالك بهدف ثان في الدقيقة 77 بعد كرة عرضية من إمام عاشور في الجانب الأيمن ليحولها داخل منطقة الجزاء، لينقض صانع ألعاب الأبيض عليها بالرأس معلنًا ثاني أهداف فريقه.

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 26 من 11 مباراة بفارق خمس نقاط عن الأهلي الذي لعب 9 مباريات فقط، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 11 نقطة في المرتبة 11 بعدما خاض ثمان مواجهات فقط.