كارثة في «الأنفليد».. مانشستر سيتي يضرب ليفربول بثلاثة أهداف في 7 دقائق.. ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي برباعية في مرمى «الريدز»

الشارقة - اميمة ياسر -

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وبهذه النتيجة، يعزز مانشستر سيتي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، ليوسع الفارق إلى 5 نقاط عن مانشستر يونايتد الوصيف، فيما يتواجد ليفربول بطل الدوري الموسم الماضى في المركز الرابع برصيد 40 نقطة بفارق 10 نقاط خلف السيتيزنز.

تقدم مانشستر سيتي في النتيجة عن طريق لاعبه جوندوجان في الدقيقة 49 من زمن أحداث الشوط الثاني، بعدما تابع تسديدة زميله فودين التي تصدى لها الحارس أليسون.

وعادل صلاح النتيجة لمصلحة ليفربول بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 63، لتصبح النتيجة 1-1.

وتمكن جوندوجان لاعب السيتي من إحراز الهدف الثاني في شباك نظيره ليفربول في الدقيقة 73.

وبعدها بثلاث دقائق، عزز رحيم سترلينج، لاعب السيتي، النتيجة لصالح فريقه بإحراز الهدف الثالث في مرمى ليفربول.

وفي الدقيقة 83، أحرز فيل فودين الهدف الرابع لمانشستر سيتي بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.