بطولة إيطاليا: إبراهيموفيتش "الاستثنائي" يسجل هدفه رقم 501 على صعيد الأندية

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روما: استعاد نادي ميلان صدارة الدوري الإيطالي بدك شباك ضيفه كروتوني برباعية نظيفة بفضل ثنائيتين للسويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي رفع إلى 501 عدد أهدافه في مسيرته الاحترافية على صعيد الأندية، وأخرى للكرواتي أنتي ريبيتش، ضمن المرحلة الحادية والعشرين من بطولة الدوري.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن غريمه وملاحقه إنتر (47)، فيما بقي كروتوني في ذيل الترتيب مع 12 نقطة.

وبعد معاناة في نصف الساعة الأول من المباراة في محاولة الوصول إلى مرمى الخصم، استلم "إيبرا" تمريرة بينية على طبق من فضة من البرتغالي رافايل لياو ليسكنها بتسديدة رائعة في المقص الأيسر للحارس ويفتتح التسجيل (30)، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض من دون محاولات تذكر للخصم.

وفي الشوط الثاني، عاد ميلان بزخم أكبر، لكن محاولاته لم تثمر منذ البداية، وانتظر حتى الدقيقة 61 ليشكل خطراً على مرمى كروتوني، عندما أهدر لياو فرصة إضافة الهدف الثاني حين تلقى تمريرة من ريبيتش في منتصف منطقة الجزاء، لكن الحارس تمكن من إبعاد تسديدة البرتغالي، الذي استبدله المدرب ستيفانو بيولي مباشرة بالتركي هاكان جالهان أوغلو.

لكن في غضون ست دقائق، انهارت دفاعات كروتوني لتتلقى شباكه ثلاثة أهداف متتالية.

ففي الدقيقة 64 توغل الفرنسي تيو هيرنانديس من الرواق الأيسر وتمكن من اختراق المدافعين، وتمرير كرة سهلة لإبراهيموفيتش الذي كان من دون رقابة وحول الكرة بهدوء في المرمى.

وبعد خمس دقائق، نفذ جالهان أوغلو ضربة ركنية ارتقى لها ريبيتش وحولها برأسه في المرمى.

- "لاعب استثنائي" -

ولم ينتظر الكرواتي سوى دقيقة واحدة ليصنع ثنائيته، بعدما سدد إبراهيموفيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها الحارس إلى الأطراف، فتلقاها جالهان أوغلو وحولها عرضية وصلت إلى رييبيتش الذي سددها صاروخية من وسط المنطقة في الشباك (70).

وبالتالي، رفع السويدي (39 عاماً) بهدفيه عدد أهدافه في مسيرته الاحترافية مع الأندية إلى 501 هدف، من دون احتساب 62 هدفاً سجلها في 116 مشاركة دولية مع منتخب السويد.

ورفع إبراهيموفيتش رصيد أهدافه مع ميلان إلى 14 هدفاً في 11 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الحالي، منها ثلاثة فقط من ركلات جزاء.

وبالتالي بات على بعد هدفين فقط من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الذي سجل أيضاً هدفه رقم 16 في مباراة فريقه أمام روما السبت.

وقال إبراهيموفيتش لقناة "سكاي سبورت" بين الشوطين إن "هذا يعني أنني سجلت بعض الأهداف في مسيرتي. المهم هو الاستمرار، لمساعدة الفريق بأفضل طريقة ممكنة. وظيفتي هي التسجيل وخلق الفرص للتسجيل".

من جهته، قال بيولي تعليقاً على أداء إبراهيموفيتش إن "الثبات على هذا المستوى يعني أنك لاعب استثنائي، وتساعده لياقة بدنية يتمتع بها قلة".

وأضاف "إنه بطل، رياضي لديه دافع كبير، يعتني بجسده بدقة. أحياناً يكون متعباً، لكنه لا يفشل أبداً. إنه يساعد الفريق على التقدم كثيراً".

وسبق لـ"إيبرا أن غاب لأسابيع عدة عن تشكيلة ميلان في الخريف بسبب الإصابة. وكان قد سجل 11 هدفاً الموسم الماضي بعد عودته إلى ميلان من لوس أنجليس غالاكسي في الولايات المتحدة حيث سجل 53 هدفاً في 58 مباراة.

ومع الأندية الأخرى، ظهر مع مالمو السويدي (18 هدفاً)، وسجل 48 هدفاً لأياكس أمستردام الهولندي، 26 هدفاً ليوفنتوس، 66 لإنتر، 22 مع برشلونة الإسباني، 83 لميلان، 29 لمانشستر يونايتد الإنكليزي، و156 هدفاً لباريس سان جرمان الفرنسي.

وفي مباريات أخرى، فاز أودينيزي على فيرونا 2-0، وتعادل بينيفينتو مع سمبدوريا 1-1، فيما حقق بولونيا فوزاً على بارما بثلاثية نظيفة.

ويلعب لاحقاً لاتسيو مع كالياري.