"جئت بسبب البطولات".. ماذا قال الجزيري بعد انتقاله للزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد المحترف التونسي سيف الدين الجزيري لاعب فريق الزمالك، أنه جاء إلى القلعة البيضاء من أجل تحقيق البطولات وليس الاكتفاء بالمشاركة في المباريات.

وأضاف الجزيري في تصريحات صحفية عقب المباراة، أنه سعيد بترحيب جماهير الزمالك به خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه يسعى لتحقيق البطولات.

وكان الجزيري شارك في مباراته الأولى بقميص الزمالك بعد انتقاله من صفوف المقاولون العرب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.

واستطاع الزمالك أن يحقق فوزًا ثمينًا على حساب الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في لقاء أقيم ضمن الجولة الـ12 من مسابقة دوري we المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب مسابقة دوري we المصري برصيد 26 نقطة بفارق خمس نقاط عن الأهلي والذي لديه ثلاث مباريات مؤجلة في البطولة المحلية.