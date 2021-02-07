حسام حسن: الطرد كان فارقا أمام الزمالك.. ولن أعلق على التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، أنه لن يعلق على التحكيم خلال مباراة الزمالك، مشيراً إلى أن حالة الطرد التي تعرض لها رزاق سيسيه كان فارقا في اللقاء.

وحقق الزمالك فوزا على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين نظيفين ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر.

وقال حسام حسن في تصريحات عقب اللقاء: "أبارك للزمالك وأشكر لاعبي فريقي وسط الظروف التي نعاني منها، ولا يوجد تعليق على المباراة، الطرد فرق كثيرا، واللاعبين بذلوا جهدا كبيرا وكانوا رجالا وقاموا بالمحاولة".

وأضاف: "عمار حمدي قدم مباراة جيدة ولم يكن هناك أخطاء كبيرة ولن أقدر أقيم مستواه لأنه لو كانت الأمور طبيعية كان قدم أداء أفضل".

وتابع حسن: "لولا حالة الطرد كانت المباراة ستكون صعبة جدا على الزمالك، وهذا ما فعلناه قبل الطرد وكان هناك أحداث كثيرة من ركلات جزاء والتعليق لكم، أنا لن أعلق على التحكيم لأنني تعبت من التحكيم".

وأكمل: "طول عمري ألعب على المكسب وإذا لم أفوز لا أخسر، أنا دائما أقوم بعمل توازن ولا تكون المباراة مفتوحة، وأنا دائما شغلي مع أي فريق إني اعمل توازن".

واختتم حسام حسن: "لم أر فريق يتلعب كل ٤٨ ساعة ولعبنا ٧ مباريات من ٨ خارج ملعبنا، وبعدين فترة علاج كورونا من ١٤ يوم إلى ٢١ يوم، هذا هو الطبيعي، إذا إن أصيب لاعب الكرة كم يحتاج للإعداد البدني لأن هذا الفيروس يتعب الجسد ويدخل على الجهاز التنفسي؟".