"أفريقيا هدفنا".. مدرب الزمالك يعلق على مباراة مولودية الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال مدحت عبد الهادي مدرب فريق الزمالك، إن فريقه استغل حالة الطرد خلال مباراة الاتحاد السكندري، والتي حسمها فريق الزمالك بالفوز بهدفين دون رد ضمن حسابات بطولة دوري we المصري.

وتفوق الزمالك أمام الاتحاد السكندري بالفوز بهدفين دون رد في لقاء أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الأسبوع الـ12 من مسابقة دوري we المصري.

وأضاف مدرب الزمالك في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الأحد:"حالة الطرد كانت مبكرة وهذا ما ساعدنا من أجل الاستحواذ وتعاملنا كجهاز فني على هذا الأساس من خلال الدفع برأسي حربة في الشوط الثاني".

وتابع :"المكسب الحقيقي للفريق هو تنفيذ اللاعبين المطلوب في الشوط الثاني".

وتطرق عبد الهادي للحديث عن صفقة أيمن حفني ليؤكد أن اللاعب يخضع حاليًا لفترة إعداد نظرًا لغيابه عن التدريبات منذ فترة طويلة.

وأشار :"أيمن حفني تواجده سيكون إيجابيًا بالنسبة لنا، اللاعب انضمامه مكسب لنا وتكريم له أيضًا نظرًا للبطولات التي حققها مع الفريق".

وعن حالة اللاعب أشرف بنشرقي، كشف :"اللاعب سيكون في التدريبات غدًا الإثنين، لكن مشاركته في التدريبات الجماعية ستتحدد من الجهاز

الطبي".

وأنهى مدرب الزمالك حديثه عن مباراة مولودية الجزائر المقبلة، قائلاً :"نتمنى بداية موفقة من أجل تحقيق النقاط الثلاث من أجل تخطي دور المجموعات والوصول لنهائي أفريقيا ونتمنى أن تكون البطولة لنا هذا الموسم".

ومن المقرر أن يفتتح الزمالك مشواره الأفريقي مساء الجمعة المقبل من خلال مواجهة فريق مولودية الجزائر ضمن حسابات الجولة الأولى.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا مع كل من الترجي الرياضي التونسي وتونجيث السنغالي وأخيرًا مولودية الجزائر.