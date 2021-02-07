باتشيكو: كنا الأفضل قبل الطرد.. ولماذا لا تحبون زيزو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك بأن فريقه كان أفضل من الاتحاد السكندري حتى قبل أن يتعرض رزاق سيسيه للطرد، قائلًا أنه لا يفهم لماذا لا يحب البعض أحمد سيد "زيزو".

وقال باتشيكو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا الأفضل خلال المباراة، حتى قبل أن يتعرض الاتحاد السكندري للطرد، وكان لدينا الصبر والعمل خلال المباراة بالكامل من أجل تحقيق الفوز."

وتابع: "الشيء الذي لا أتفهمه لماذا لا يحب الناس زيزو، هناك لاعبين يتراجع مستواهم أكثر من ذلك دون أن يتعرضوا للنقد، وزيزو يعمل كثيرًا من أجل الفريق، ولا أفهم لماذا هو غير محبوب خلال الفترة الحالية."

وأضاف: "طبيعي عندما يأتي عرض للاعب يتأثر بالأمر، وأنا لم أكن أحب رحيل مصطفى محمد وفي نفس الوقت أعلم أن الأمر هام بالنسبة له، ومن الممكن أن يكون هناك تأثير معنوي على اللاعب بعد رفض العرض لكن في اليوم التالي ينسى كل شيء ويعمل من أجل الفريق."

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن بطولة الدوري الممتاز ليرتفع رصيده إلى 26 نقطة.