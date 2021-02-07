تأهل تاريخي.. تيجريس يعبر بالميراس وينتظر الأهلي أو بايرن بنهائي المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

انتزع فريق تيجريس أونال المكسيكي بطل "كونكاكاف"، فوزا هاما من نظيره بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبارتادوريس، بهدف نظيف في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل أندريه بيير جينياك لاعب تيجريس المكسيكي هدف المباراة الوحيد، من ركلة جزاء في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

ويعتبر تأهل تيجريس أونال لنهائي مونديال الأندية تاريخياً، بعدما أصبح أول فريق من "كونكاكاف" يصل إلى المباراة النهائية في كأس العالم للأندية منذ إقامة البطولة.

وينتظر فريق تيجريس أونال، الفائز من مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني في نهائي المونديال.

بينما سيخوض فريق بالميراس مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، وينتظر الخاسر من مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ.