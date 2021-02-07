الزمالك يتجاوز الاتحاد السكندري بثنائية وينفرد بصدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حقق الزمالك فوزًا على حساب الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الـ12 من مسابقة الدوري.

أحرز هدفي الزمالك، أحمد سيد زيزو في الدقيقة 58، قبل أن يضيف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده لـ26 نقطة من 11 مباراة ليوسع الفارق أمام الأهلي صاحب المركز الثاني بـ21 نقطة بـ9 مباريات، بينما بقي الاتحاد في المرتبة الـ11 برصيد 11 نقطة من سبع مواجهات فقط.

التشكيل:

بدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي: محمد أبو جبل، حازم إمام، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، عبد الله جمعة، وطارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم "أوباما"، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وسيف الدين الجزيري.

تفاصيل المباراة:

جاءت أول الكرات الخطيرة بخروج خاطئ من محمد صبحي حارس الاتحاد في الدقيقة 11، ليلعب زيزو كرة عرضية لعبها أوباما رأسية ولكن دفاع الاتحاد أبعدها ليحافظ على شباكه نظيفة.

واصل الزمالك ضغطه، بينما صبحي يتألق بإنقاذ انفراد أمام زيزو لتتحول الكرة لركنية.

ونال رزاق سيسيه بطاقة حمراء في الدقيقة 25، بعد تدخل قوي ضد طارق حامد، ليعود إبراهيم نور الدين حكم المباراة، للفيديو، ويشهر البطاقة الصفراء للاعب الاتحاد.

وأنقذ محمد صبحي حارس الاتحاد، كرة قوية لمحمود علاء داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 42.

وقاد عمار حمدي هجمة مرتدة للاتحاد في الدقائق الأخيرة بالشوط الأول، قبل أن يوقفها شيكابالا وينال بطاقة صفراء.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى الزمالك تبديلا بنزول مروان حمدي بدلا من حازم إمام.

واحتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة، ضربة حرة غير مباشرة في الدقيقة 48، بعدما أمسك محمد صبحي حارس الاتحاد الكرة العائدة من مدافعه، لتنفذ ولكن تمر بسلام على زعيم الثغر.

وفي الدقيقة 58 نال الزمالك ضربة جزاء، بعد تدخل قوي من مدافع الاتحاد على سيف الجزيري، مهاجم الزمالك، ليسددها زيزو في المرمى مسجلا التقدم للزمالك.

وأضاف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 77، برأسية رائعة، بعد عرضية من إمام عاشور، ليضيف الهدف الثاني للأبيض.

وفي الدقيقة 84، أجرى باتشيكو تبديلا بنزول حميد أحداد، بدلا من سيف الجزيري.

وفي الوقت بدل الضائع كاد مروان حمدي يسجل الهدف الثالث، لولا تألق محمد صبحي، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية بفوز الزمالك بهدفين.