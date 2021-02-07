أبو تريكة: رفضت طلبا لمانويل جوزيه.. والأهلي يواجه بايرن على السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه سبق وأن رفض طلب مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء بالحصول على مقاطع مصورة له قبل انتقاله للفريق من الترسانة.

وأشار أبو تريكة في حديثه عبر مقطع مصور بثه حساب "الطريق إلى 2022" عبر موقع تويتر، إلى أنه تسلم شيكًا من محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، وقت انتقاله للفريق كمقدم للتعاقد، لكنه رفض صرفه.

وقال أبو تريكة: "كنت في أحد معسكرات المنتخب العسكري وتلقيت عرضًا من الزمالك ولم أمتلك عروضا من الأهلي، وعقدت جلستين مع مسؤولي الفريق وكان لديهم فريق أحلام ومسيطر بشكل كامل على البطولات".

وأكمل: "أثناء الجلسة الأولى طلبت عدة أمور وقوبلت كلها بالموافقة، ذلك بالتزامن مع أخبار في الإعلام عن وجود مشاكل كثيرة في الفريق، وهو ما جعلني أقلق".

وأضاف: "في الجلسة الثانية أبلغتهم بأنني لست مرتاحًا بناء على صلاة استخارة قمت بها، وبعدها بيومين أحد أصدقائي تلقى اتصالًا من محمود الخطيب وطلب التعاقد معي".

وأوضح: "مانويل جوزيه لم يكن يعرفني ومسؤولو الأهلي طلبوا مقاطع فيديو مصورة لي فرفضت بشدة، وهو ما جعله يتعجب من الأمر وشعر بوجود شيء غير مفهوم".

وأردف: "حسام البدري تحدث معي وقتها وقال لي نحن نعرفك ولكن جوزيه يريد مشاهدتك ولا يعرفك، وبعد إلحاح قمت بإرسال فيديوهات له، وعرفت أنه شاهد 10 دقائق منها فقط ووافق على التعاقد معي".

واستطرد: "الخطيب أعطاني شيكا من حسابه الشخصي كمقدم للتعاقد وأبلغني بصرفه على أن يقوم هو بحل كافة الأمور مع خزينة النادي بعد عدة شهور، ولكني رفضت صرفه لمدة أربعة أشهر".

وعن مواجهة الأهلي مع بايرن ميونخ غدًا، الإثنين، في قبل نهائي كأس العالم للأندية، اختتم أبو تريكة حديثه قائلًا: "الأهلي فاز بخمس بطولات هذا الموسم وبايرن ميونخ حقق نفس العدد، الآن اللعب على السادسة".