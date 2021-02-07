فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي “السيتي يتفوق، والضحية أليسون”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “ليفربول ومانشستر سيتي” في قمة مباريات اليوم الاحد 7-2-2021، ضمن الجولة 23 من الدوري الانجليزي الممتاز، والتي شهدت تفوق السيتيزينس طولاً وعرضًا على الريدز الذي أكتوى بالنيران الصديقة من حارسه البرازيلي “أليسون بيكر”.

نقل بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي على قناة بي إن سبورتس 2، و4K بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما نقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وأدار اللقاء الحكم الانجليزي “مايكل أوليفر”، انطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

ضرب مانشستر سيتي مضيفه “ليفربول” بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب “آنفيلد روود”، ليبتعد بصدارة جدول الترتيب عن أقرب ملاحقيه بفارق 5 نقاط كاملة، مع إمتلاكه مباراة مؤجلة.

وعوض “إلكاي جوندوجان” إضاعته لضربة جزاء في الشوط لأول، بافتتاح التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة (49) من زمن الشوط الثاني، بعد عمل فردي رائع من رحيم ستيرلينج، وعادل “محمد صلاح” النتيجة في الدقيقة (63) من ضربة جزاء تحصل عليها بنفسه بعد إعاقة من المدافع “روبن دياز”.

وعاد جوندوجان ليسجل الهدف الشخصي الثاني له وهدف التقدم لفريقه مانشستر سيتي في الدقيقة (73)، وذلك بعد خطأ كارثي من أليسون بيكر الذي أهدى رجال بيب جوارديولا تمريرة استغلها فيل فودين ليقدم تمريرة على طبق من ذهب إلى الألماني الذي أودعها في الشباك بسهولة.

ولم يكتفي أليسون بيكر بالخطأ الأول ليعاود الكرّة بعدها بثلاثة دقائق فقط، ويهدي بيرناردو سيلفا تمريرة استغلها البرتغالي مقتحمًا منطقة الجزاء ليهدي “رحيم ستيرلينج” شرف زيارة الشباك بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة (76).

وزاد “فيل فودين” الغلة بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة (83)، بعدما تلقى تمريرة طولية من جابرييل خيسوس على الجهة اليمنى روضها بمهارة ودخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة صاروخية عانقت شباك أليسون.

ويعد انتصار مانشستر سيتي على ليفربول في ملعب آنفيلد روود هو الأول له منذ مايو 2003، بعد 12 انتصار وخمس تعادلات للريدز، وبشكلٍ عام هو الفوز 14 على التوالي للسيتيزينس في جميع المسابقات، وهي أطول سلسلة انتصارات من هذا القبيل لأي فريق في إنجلترا منذ ان فعل ذلك آرسنال في عام 2002.

وقضى “ليفربول” ما يقرب من أربع سنوات من الإثارة في الدوري الإنجليزي الممتاز دون هزيمة على ملعبه “آنفيلد”، لكنه خسر آخر 3 مباريات متتالية خاضها هنا أمام “بيرنلي وبرايتون ومانشستر سيتي” وذلك لأول مرة منذ سبتمبر 2012.

وابتعد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوزه اليوم على ليفربول، حيث أصبح في رصيده 50 نقطة، جمعها من 22 مباراة، انتصر في 15 لقاء، وتعادل في 5، وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبوه 43 هدفًا، واهتزت شباكه 14 مرة، كأقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن.

في المقابل، تجمد ليفربول في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، من 23 مباراة، فاز في 11 مناسبة، وتعادل في 7، وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 44 هدفًا كثاني أقوى خط هجوم بعد “مانشستر يونايتد”، وتلقت شباكه 29.

وغاب عن مانشستر سيتي اليوم، “كيفين دي بروينه، سيرجيو أجويرو، ناثان آكي”، كما افتقد ليفربول خدمات، “فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ديوجو جوتا، جويل ماتيب، ونابي كيتا”.

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