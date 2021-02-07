مانشستر سيتي يقسو على ليفربول برباعية ويبتعد بالصدارة

المنامة - ياسر ابراهيم - ألحق مانشستر سيتي هزيمة قاسية بحامل اللقب ليفربول ليبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.



واصل مانشستر سيتي انطلاقته الصاروخية في الأسابيع الماضية بفوزه على مضيفه ليفربول 4-1 اليوم الأحد ضمن الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الممتاز.



وعزز مانشستر سيتي صدارته للمسابقة بوصوله إلى النقطة الخمسين بفارق خمس نقاط عن جاره مانشستر يونايتد علماً أنّ رفاق رحيم ستيرلينغ لعبوا مباراة أقل، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة.



وتناوب على رباعية مانشستر سيتي الألماني غوندوغان (49 و73) ورحيم ستيرلينغ (76) وفودين (83) فيما تكفل المصري محمد صلاح بهدف الريدز الوحيد من ركلة جزاء (63).



وكان مانشستر سيتي الطرف الأفضل ككل واقترب من افتتاح التسجيل في الشوط الأول لكن غوندوغان أهدر ركلة جزاء بطريقة غريبة (37).



ويعود آخر تعثر لمانشستر سيتي إلى التعادل مع وست بروميتش 1-1 في 15 كانون الأول/ديسمبر الفائت.

