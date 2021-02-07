تعادل سلبي يُنهي لقاء وولفرهامبتون وليستر وتوتنهام يتنفس الصعداء

المنامة - ياسر ابراهيم - خيم التعادل السلبي على النتيجة النهائية لمواجهة وولفرهامبتون وضيفه ليستر سيتي، الأحد، ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



قدم الفريقان مباراة متوسطة المستوى مع أفضلية نسبية للضيوف الذين كانوا أقرب للفوز لولا سوء الحظ الذي لازم مهاجمي فريق المدرب بيرنارد رودجرز.



ووصل رصيد وولفرهامبتون لـ27 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر، في حين بقي ليستر سيتي ثالثا برصيد 43 نقطة.



وفي مباراة أخرى تجاوز فريق توتنهام الفترة الصعبة التي مر بها وحقق الفوز على ضيفه وست بروميتش ألبيون بهدفين دون رد.



والفوز هو الأول لتوتنهام في الدوري منذ أن تغلب على شيفيلد يونايتد (3-1) في السابع عشر من كانون الثاني/يناير الماضي. علماً بأن الفريق اللندني لقي بعدها الخسارة في 3 مباريات على التوالي أمام ليفربول وبرايتون وتشيلسي.



وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل بدون أهداف قبل أن يحرز هاري كاين الهدف الأول في الدقيقة 54 ثم أضاف هيونغ مين سون الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق (58).



وارتقى توتنهام إلى المركز السابع مؤقتاً برصيد 36 نقطة بينما تجمد رصيد وست بروميتش ألبيون القريب جداً من العودة إلى دوري الدرجة الأولى عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر.



وأصبح كاين بهدف اليوم في شباك وست بروميتش هو ثاني هدافي توتنهام على مدار تاريخه برصيد 208 هدفاً في مختلف المنافسات.



المصدر: وكالات