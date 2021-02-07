شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول × مانشستر سيتي: انتفاضة الضيوف تلحق بالريدز خسارة مُذلة في أنفيلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق مانشستر سيتي فوزًا كاسحًا على ملعب أنفيلد بنتيجة 4-1 على حساب ليفربول، في قمة مباريات الجولة 23 من البريميرليج.

ولم يوحي الشوط الأول لسيناريو النتيجة النهائية للمباراة، مع انتهاء النصف الأول من المباراة بتعادل سلبي، مع إهدار لاعب الوسط الألماني إيلكاي جوندوجان لـ ركلة جزاء تحصل عليها رحيم سترلينج في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، بدأ الضيوف المباراة بقوة وسجلوا هدف التقدم عن طريق إيلكاي جوندوجان بعد 4 دقائق فقط من بداية النصف الثاني من المباراة.

وعدل محمد صلاح النتيجة بعد 18 دقيقة من زمن الشوط الثاني من خلال ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه وسجلها، ليكون أول هدف يسجله ليفربول في ملعب أنفيلد خلال عام 2021.

وأنتفض الضيوف بقوة وسجلوا 3 أهداف خلال مسافة زمنية لا تتجاوز 11 دقيقة بداية من الدقيقة 73 (جوندوجان) ثم الدقيقة 76 (رحيم سترلينج) والدقيقة 83 (فيل فودين) مع تسبب الحارس البرازيلي أليسون للهدفين الثاني والثالث، ليسقط ليفربول في معقله بنتيجة كبيرة، ويواصل مانشستر سيتي توسيع فرق النقاط بينه وبين ملاحقيه في صدارة الترتيب.

رجل المباراة:

لاعب الوسط الإنجليزي الشاب فيل فودين قد مباراة كبيرة، فسجل هدف وصنع أخر، وربح 8 من 12 إلتحام أرضي، وقطع الكرة مرتين، وأفتك الكرة مرتين، وراوغ بنجاح في مناسبتين (من 3).

هل تعلم أن:

- هذا هو أول فوز لمانشستر سيتي في الدوري على ملعب أنفيلد منذ عام 2003.

- منذ بداية الموسم الماضي سجل مانشستر سيتي 9 من 17 ركلة جزاء في البريمييرليج (بنسبة 52.94%).

- رحيم سترلينج هو أكثر لاعب تحصّل على ركلات جزاء في تاريخ البريمييرليج (21).

- مجموع أهداف إيلكاي جوندوجان في البريميرليج خلال عام 2021 فقط (7) يزيد عن إجمالي ما سجله في المسابقة خلال عامي 2019 و2020 (6).

- سجل رحيم سترلينج هدفه الأول على ملعب أنفيلد منذ مغادرته ليفربول- آخر مرة وجد فيها الشباك في الملعب الشهير منذ ما يقرب من 6 سنوات، في 13 أبريل 2015، في فوز ليفربول 2-0 على نيوكاسل.

- الحارس البرازيلي أليسون هو أول لاعب يرتكب خطأين يؤديان إلى أهداف في مباراة واحدة بالبريميرليج هذا الموسم.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة؟

- الخسارة جمدت رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق 10 نقاط كاملة عن صدارة الترتيب، وهي ثالث خسارة للفريق خلال أخر 5 مباريات في الدوري.

- فوز مانشستر سيتي عزز الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه – مانشستر يونايتد – إلى 5 نقاط، ليتربع الفريق في صدارة الترتيب برصيد 50 نقطة مع لعبه مباراة أقل.

- 4 من آخر 6 ركلات جزاء لم تسدد أبدًا على إطار المرمى في البريمييرليج ضاعت عن طريق لاعبِي مانشستر سيتي، 3 منهم ضد ليفربول (محرز في أكتوبر 2018 ودي بروين في نوفمبر 2020 وجوندوجان اليوم).

- كان هذا هو الإنتصار التاسع لـ بيب جوارديولا على يورجن كلوب في المباراة رقم 21 بين المدربين، ليعادل المدرب الإسباني الكفة مع المدرب الألماني الذي فاز هو الأخر في 9 مواجهات سابقة، وتعادلا في 3.

- هدف محمد صلاح أنهى سلسلة من 410 دقيقة متتالية فشل فيها ليفربول في التسجيل على ملعب أنفيلد في البريميرليج.

- هدف صلاح كذلك انهى سلسلة من 602 دقيقة متتالية حافظ فيها مانشستر سيتي على نظافة شباكه في البريميرليج.

- بعد هدفه ضد مانشستر سيتي، ساهم محمد صلاح الآن في تسجيل 120 هدفًا في البريميرليج منذ انضمامه إلى ليفربول (89 هدفًا و31 تمريرة حاسمة)- لم يساهم أي لاعب آخر في تسجيل عدد أكثر من 97 هدفًا في تلك الفترة الزمنية.

- مانشستر سيتي هو أول فريق يسجل 4 أهداف أو أكثر كفريق زائر على ملعب أنفيلد في البريميرليج، منذ أرسنال (4) ضد ليفربول في أبريل 2009 (تعادل 4-4).

- ليفربول تلقى 3 هزائم متتالية على أرضه، وهو أمر لم يحدث منذ عام 1963.

- فيل فودين (20 عامًا و255 يومًا) أصبح أصغر لاعب يسجل ويصنع في نفس المبارة لفريق زائر على ملعب أنفيلد في البريميرلي.

- مانشستر سيتي فاز في 14 مباراة متتالية بمختلف البطولات ليصبح أول فريق إنجليزي يحقق ذلك منذ أرسنال في نوفمبر من عام 1987.