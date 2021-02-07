شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يفوز على الإسماعيلي في دورة تحديد البطل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل شباب النادي الأهلي، مواليد 2001، تصدرهم لترتيب الدورة المجمعة لتحديد بطل الدوري للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي 1/0 في المباراة التي جمعتهما، الأحد، على ستاد القناة ضمن مباريات الأسبوع الرابع.

وجاءت المباراة جيدة المستوى، وسيطر لاعبو الأهلي على معظم فتراتها، فيما اكتفي لاعبو الإسماعيلي بالاعتماد على الهجمات المرتدة.