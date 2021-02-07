شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. انفعال من حسام حسن على حكم الزمالك والاتحاد عقب طرد سيسيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى المدير الفني للاتحاد السكندري، حسام حسن، استياءه من قرار الحكم الدولي بطرد مهاجم الفريق رزاق سيسيه.

والتقطت عدسة «المصري اليوم» فيديو أثناء اعتراض وغضب الكابتن حسام حسن على القرار، بينما حاول إبراهيم حسين تهدئة الأجواء خاصة أن الحكم عاد للفار لرؤية الفيديو.

ويلعب الزمالك الآن مع الاتحاد السكندري، في المباراة التي يحتضنها استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.

وتحل غدا الإثنين الذكرى السادسة لأحداث استاد الدفاع الجوي التي أدت إلى استشهاد 20 شخصًا من مشجعي الزمالك يوم 8 فبراير 2015 .