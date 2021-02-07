شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف التركية تحتفي بمصطفى محمد: «صنع التاريخ مع جالاتا سراى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف التركية الضوء على تألق مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى جالاتا سراى، لاسيما بعد قيادة فريقه للفوز في ديربى إسطنبول أمام فنار بخشة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأول، وانتهت بفوز الأول بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدورى التركى.

وتصدر جالاتا سراى جدول ترتيب الدورى التركى، برصيد 48 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن فريق فنار بخشة الوصيف، والذى يتساوى معه بنفس عدد النقاط. ونشرت صحيفة «الصباح» صورة لمصطفى محمد، وعلقت قائلة: «اللحظة الأخيرة.. رد سريع من مصطفى محمد!»، ثم أشارت إلى تصريح النجم المصرى «لن أحضر عائلتى بدون تسجيل 10 أهداف».

فيما تصدرت صورة مصطفى محمد غلاف صحيفة «fotomac»، التي كتبت «وضع اسمه في القائمة.. مصطفى محمد صنع التاريخ»، حيث بات أول لاعب مصرى يسجل في دربى أسطنبول.

أما صحيفة «fanatik» فتصدرها عنوان «البطل محمد»، في إشارة إلى تألق النجم المصرى للمباراة الثانية على التوالى وتسجيل ثانى أهدافه مع جالاتا سراى في شباك فنار بخشة.

وكتب موقع «sozcu» عنوانا قال فيه: «ثلاث نقاط من صفقة الانتقال الجديدة في الديربى العملاق.. تغيرت القمة»، لتشير إلى هدف مصطفى محمد، الذي قاد جالاتا سراى للفوز في الديربى أمام فنار بخشة.

في نفس السياق، اشترط مصطفى محمد تسجيل عدد معين من الأهداف قبل إحضار أسرته للإقامة معه في تركيا، حيث ينوى المهاجم الوفاء بوعده سريعا بعدما سجل هدفين ضد إسطنبول باشا كشهير وفنار بخشة في الدورى التركى في أول 5 أيام، بحسب ما أكده عبدالرحيم البيراك، نائب رئيس النادى التركى.

وأضاف نائب رئيس جالاتا سراى، في حديثه للصحفيين، بعد فوز جالاتا سراى على فنار بخشة بهدف مصطفى، مهاجم الزمالك، المعار إلى تركيا: «بعدما سجل الأسبوع الماضى سألته: هل جلبت زوجتك وعائلتك؟ فقال لا، لن آتى بهم قبل أن أسجل 10 أهداف».

وتابع البيراك: «قلت له سجل 10 أهداف في وقت قصير وسوف أجلب عائلتك، محادثة طريفة كانت بيننا.. أشكر الرئيس ومجلس الإدارة، منحونى ثقتهم وسلطة كاملة، منحونى القوة، أبرمنا تعاقدات جيدة جدا، فقط تابعوا مصطفى محمد في الأيام المقبلة».

وانتقل مصطفى إلى جالاتا سراى معارا من الزمالك حتى صيف 2022 مقابل مليونى دولار، لمدة موسم ونصف الموسم، ويوجد بند في عقده يحق للنادى التركى من خلاله شراء البلدوزر المصرى مقابل 4 ملايين دولار.

ويستعد مصطفى مع فريقه جالاتا سراى، لمواجهة ضيفهم ألانيا سبور في ربع نهائى كأس تركيا، يوم الأربعاء المقبل.