شكرا لقرائتكم خبر عن «يوفيتش» يصعد حارس الشباب للمران مع الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى البوسني يوفيتش، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، إعجابه بقدرات عبدالرحمن صلاح، حارس شباب الإسماعيلي.

وقرر المدير الفني تصعيد الحارس الشاب للمران مع الفريق الأول استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.

وطلب «يوفيتش» من الجهاز المعاون له مشاهدة جميع مباريات فريق الشباب بالنادي، وكتابة تقرير مفصل عن جميع اللاعبين الذي يمكن الاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة.