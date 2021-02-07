شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لاعب الدحيل يعتذر عن تصريح «أعطينا الأهلي أكبر من حجمه» : أنا أسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر المعز علي مهاجم الدحيل، لجماهير الأهلي، عن تصريحاته التي أدلى بها قبل أيام عقب فوز المارد الأحمر على فريقه بهدف دون رد.

وقال المعز علي عقب مباراة الأهلي والدحيل، أن فريقه احترم الأهلي زيادة عن اللازم في الشوط الأول.

وعقب مباراة الدحيل وأولسان هيونداي والتي لعبت مساء اليوم الأحد، لبعض من الجماهير الحاضرة للمباراة:«تصريحاتي لم تُفهم بشكل صحيح، أنا لم أتكلم عن كيان الأهلي أو جمهوره كنت أتكلم فقط عن المباراة، أنا آسف لكم».

وكان المعز قد قال في تصريحات بعد مباراة الأهلي والدحيل «احترمنا الأهلي أكثر من اللازم في الشوط الأول وأعطيناه أكبر من حجمه، ولقد نجح في استغلال خطأ واحد واستطاع تسجيل هدف المباراة الوحيد».