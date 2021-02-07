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الجهاز الطبي للإسماعيلي يؤكد جاهزية «صادق» للمشاركة أمام الاتحاد

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي، جاهزية محمد صادق، لاعب وسط الفريق، للمشاركة أمام الاتحاد.

وحدد الجهاز الطبي برنامجًا تدريبيًا مكثفًا للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية لتجهيزه قبل الدفع به في التدريبات الجماعية لتفادي تجدد إصابته.

ويأمل الجهاز الفني للإسماعيلي في عودة «صادق» للمشاركة في المباريات المقبلة، بداية من مواجهة الاتحاد، المقررة الجمعة، خاصة وأنه من أصحاب القدرات الفنية والبدنية الخاصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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