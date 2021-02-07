شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للإسماعيلي يؤكد جاهزية «صادق» للمشاركة أمام الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي، جاهزية محمد صادق، لاعب وسط الفريق، للمشاركة أمام الاتحاد.

وحدد الجهاز الطبي برنامجًا تدريبيًا مكثفًا للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية لتجهيزه قبل الدفع به في التدريبات الجماعية لتفادي تجدد إصابته.

ويأمل الجهاز الفني للإسماعيلي في عودة «صادق» للمشاركة في المباريات المقبلة، بداية من مواجهة الاتحاد، المقررة الجمعة، خاصة وأنه من أصحاب القدرات الفنية والبدنية الخاصة.