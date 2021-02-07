شكرا لقرائتكم خبر 77 جوادا عالميا تتنافس على كأس السعودية للخيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبلغ إجمالي الجياد المشاركة في كأس السعودية للخيول بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض، والتي ستقام على مدار يومي 19 و20 فبراير الحالي، 77 جوادا عالميا من 13 دولة من حول العالم.

وتبلغ الجوائز المالية 20 مليون دولار أمريكي، ليكون بذلك أغلى سباق للخيول حول العالم.

وتشهد نسخة هذا العام من (كأس السعودية) انطلاق شوط جديد بعنوان (الهانديكاب السعودي الدولي) بجائزة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي، مخصص للجياد المدربة في الدول الأعضاء من الاتحاد الدولي لسباقات الخيل، المصنفة ضمن الفئة الثانية والثالثة، بالتزامن مع يوم (تحدي الخيالة الدوليين اس.تي.سي).

وتعليقا على ذلك، أوضح (توم رايان) مدير الاستراتيجيات والسباقات الدولية بنادي سباقات الخيل في السعودية «شعرنا بسعادة كبيرة عندما اطلعنا على القائمة المشاركة في النسخة الثانية من (كأس السعودية)، وسعدنا أكثر لأننا نعرف الآن الجياد التي من المحتمل أن تشارك».

وأضاف «لا شك أن التنافس الشديد بين جياد مثل (نيكس قو)، (تشارلاتان)، (مشرف)، (تشوا ويزرد) في (كأس السعودية) سوف يكون أمرا ممتعا للجميع. كما أن السباقات الأخرى برزت من حيث القوة والجودة».

الجياد المشاركة والمنافسات:

يحتمل أن يكون في مقدمة الجياد المشاركة الجواد (نيكس قو) الفائز بسباق بريدرز كب ديرت مايل وسباق بيجاسوس وورلد كب، مع المدرب براد كوكس ضمن مجموعة شملت جيادا أمريكية قوية مثل الجواد تشارلاتان الفائز بسباق ماليبو ستيكس للفئة الأولى والجواد تاسيتوس الذي أحرز المركز الخامس العام الماضي في كأس السعودية لمزرعة جودمونت.

يمثل اليابان لهذا العام الجواد (تشوا ويزرد) الحائز على لقب كأس الأبطال للفئة الأولى مع المدرب ريوجي اوكوبو في حين من المتوقع أن يرافق المدرب جون جوسدن الجواد (مشرف) القادم من إيرلندا والذي حصد المركز الثاني في الديربي السعودي العام الماضي.

من المتوقع مشاركة الجواد البريطاني (كول ذا ويند) الفائز بسباقات المجموعة الأولى أربع مرات مع المدرب فريدي هيد، ويشارك أيضا في السباق الجواد البريطاني (برينس أوف أران) الحائز على المركز الثالث في النسخة الأولى ضمن شوط (شركة لونجينز هانديكاب) والذي يشرف على تدريبه تشارلي فيلوس.

تشهد المنافسات انطلاق سباقي سرعة بجوائز مليونية تستقطب مجموعة من أبرز وأفضل الجياد، شوط (السعودية الرياض ديرت سبرينت) على المضمار الرملي لمسافة 1200 م وتبلغ جائزته 5.1 ملايين دولار أمريكي، ويشارك فيه الجواد البريطاني (أوكستد) الحائز على (كأس يوليو) للمجموعة الأولى بقيادة المدرب (روجر تيل) والجواد الياباني (جستن) مع المدرب (يوشيتو يهاجي) الذي تأهل للسباق بعد فوزه في سباق (كابيلا ستيكس) ديسمبر الماضي.

أما شوط (أس.تي.سي للسرعة) على المضمار العشبي لمسافة 1351 م وتبلغ جائزته مليون دولار أمريكي،

يشارك فيه الجواد الأيرلندي (دارك باور)، والجواد (سبيس بلوز) مع المدرب (تشارلي ابلبي) الفائز في آخر أربعة سباقات شارك فيها، وكذلك الجواد البريطاني (سبيك ان كالرز) مع المدرب (جوزيف أوبراين) الفائز مؤخرا بسباق المجموعة الأولى (بري موريس دو تشيست).

يشارك الجواد الكندي (تشانيل ميكر) مع المدرب (بيل موت) الذي نال سابقا المركز الثالث في سباق (كأس بيريدرز للمضمار العشبي) في شوط (كأس نيوم) للمضمار العشبي لمسافة 2100 م، والذي تبلغ جائزته مليون دولار أمريكي، وفي ذات الشوط يشارك الجواد الأمريكي (جرونكوسكي) من المملكة العربية السعودية مع المدرب (عبدالعزيز بن خالد).

من أبرز الخيل العربية الأصيلة المشاركة في (كأس العبية كلاسيك) لمسافة 2000 م والذي تبلغ جائزته مليوني دولار أمريكي، كل من الجواد البلجيكي (ميسي) مع المدرب (تيمو كيرزميكرز) الحائز على جائزة سباقات المجموعة الأولى، وكذلك الجواد السعودي (طلاب الخالدية) الذي فاز بسباق العام الماضي مع المدرب (مطلق بن مشرف).