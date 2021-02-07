شكرا لقرائتكم خبر النصر يقدم عرضا جديدا لإعادة مايكون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحاول إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، حل أزمة البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع الفريق، والتغاضي عن عصيانه.
المدافع البرازيلي فسخ عقده مع النصر من طرف واحد، قبل مواجهة كأس السوبر السعودي في أواخر يناير الماضي، لعدم حصوله على مستحقاته المالية لأشهر عدة.وأشار موقع «جول goal» إلى أن إدارة النادي العاصمي تواصلت مع مايكون من جديد خلال الفترة الحالية، مقدمة له عرضا من أجل العودة للفريق، مقابل تسوية جميع مستحقاته المالية المتأخرة.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يقدم عرضا جديدا لإعادة مايكون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.