الجولة 17.. تزاحم الهدافين والحمدان الأكثر صناعة

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وسجلت الجولة الرقم الأعلى في الأهداف منذ انطلاقة الدوري (31 هدفا)، وحقق فيها أبها فوزه الأول على الهلال في تاريخه بالرياض بثلاثة أهداف لهدفين، فيما واصل النصر الانطلاق نحو المنافسة بفوزه على التعاون بثلاثية وحصد النقطة 24، مع أفضلية لقاء مؤجل أمام الفتح غدا، فيما ينتظره لقاء صعب أمام المتصدر الشباب في الجولة القادمة.على الجانب الآخر حقق الفيصلي فوزا صعبا بعد سلسلة امتدت 8 جولات فكسب الباطن بهدفين.
في حين الجماهير على موعد مع ديربي ساخن بين الأهلي والاتحاد الجولة القادمة، إذ يعيش الفريقان نشوة الانتصارات، حيث
واصل فريق الأهلي حصد النقاط وحافظ على الوصافة بعد تغلبه على الوحدة بأربعة أهداف، فيما حقق الاتحاد فوزا عريضا على الفتح بأربعة أهداف.
فيما الشباب تصدر رسميا بفوزه على الرائد بأربعة أهداف، في المباراة التي شهدت آخر مشاركة للاعب عبدالله الحمدان بعد انتقاله رسميا لنادي الهلال.
وفي الجزء الأخير من الدوري واصل القادسية سلسلة التعادلات للمرة الخامسة على التوالي، وعاد هذه المرة أمام ضمك بتعادل مثير بهدفين لكل منهما، فيما كسب العين أخيرا الاتفاق في الباحة بهدف محترفه خوامبي، بعد سلسلة خسائر.
5 هدافين للدوري بـ10 أهداف:
- حسن العمري - القادسية
- آبرو - الباطن
- ستراند بيرج - أبها
- زيلايا - ضمك
- تفاريس - الفيصلي
أرقام من الدوري
- أندية الشباب، النصر، الأهلي، القادسية، الفيصلي لم تخسر آخر 5 مباريات
- 134 مباراة في الدوري
- 551 بطاقة صفراء
- 26 بطاقة حمراء
- 59 ركلة جزاء
- 383 هدفا
- الشباب والأهلي الأكثر فوزا (10 مرات)
- ضمك الأقل فوزا (3 مرات)
- الشباب والأهلي أقل الفرق خسارة (مرتين)
- العين الأكثر خسارة (11 مرة)
- الشباب الأقوى هجوما (34 هدفا)
- العين والتعاون الأقل أهدافا (18)
- ضمك الأكثر تلقيا للأهداف (33)
- الهلال الأقل تلقيا للأهداف (12)
- العين الأقل تعادلا (مرة واحدة)
- الفيصلي أكثر الفرق تعادلا (8 )
- عبدالله الحمدان الأكثر صناعة للأهداف ( 8)
- بانيجا - الشباب الأكثر تمريرا ( 1228)
- يوسف الجبلي - الباطن الأكثر صناعة للفرص ( 42)
- يوسف الجبلي أكثر من لعب عرضيات ( 120)
- أحمد حجازي - الاتحاد الأكثر تشتيتا ( 88)
- زيلايا - ضمك، وكيش - الاتفاق أكثر من سجل ضربات جزاء ( 6)
- أنجوس - التعاون أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه ( 7 مباريات )
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