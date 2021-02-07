شكرا لقرائتكم خبر الجولة 17.. تزاحم الهدافين والحمدان الأكثر صناعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الجولة 17 أمس الأول بـ31 هدفا ومتصدر جديد، إضافة إلى خسارة الهلال وانتصار الفيصلي بعد سلسلة عثرات، كما شهدت عودة الاتحاد للانتصارات، وتزاحم 5 هدافين.

وسجلت الجولة الرقم الأعلى في الأهداف منذ انطلاقة الدوري (31 هدفا)، وحقق فيها أبها فوزه الأول على الهلال في تاريخه بالرياض بثلاثة أهداف لهدفين، فيما واصل النصر الانطلاق نحو المنافسة بفوزه على التعاون بثلاثية وحصد النقطة 24، مع أفضلية لقاء مؤجل أمام الفتح غدا، فيما ينتظره لقاء صعب أمام المتصدر الشباب في الجولة القادمة.

على الجانب الآخر حقق الفيصلي فوزا صعبا بعد سلسلة امتدت 8 جولات فكسب الباطن بهدفين.

في حين الجماهير على موعد مع ديربي ساخن بين الأهلي والاتحاد الجولة القادمة، إذ يعيش الفريقان نشوة الانتصارات، حيث

واصل فريق الأهلي حصد النقاط وحافظ على الوصافة بعد تغلبه على الوحدة بأربعة أهداف، فيما حقق الاتحاد فوزا عريضا على الفتح بأربعة أهداف.

فيما الشباب تصدر رسميا بفوزه على الرائد بأربعة أهداف، في المباراة التي شهدت آخر مشاركة للاعب عبدالله الحمدان بعد انتقاله رسميا لنادي الهلال.

وفي الجزء الأخير من الدوري واصل القادسية سلسلة التعادلات للمرة الخامسة على التوالي، وعاد هذه المرة أمام ضمك بتعادل مثير بهدفين لكل منهما، فيما كسب العين أخيرا الاتفاق في الباحة بهدف محترفه خوامبي، بعد سلسلة خسائر.

5 هدافين للدوري بـ10 أهداف:

حسن العمري - القادسية

آبرو - الباطن

ستراند بيرج - أبها

زيلايا - ضمك

تفاريس - الفيصلي

أرقام من الدوري

أندية الشباب، النصر، الأهلي، القادسية، الفيصلي لم تخسر آخر 5 مباريات

134 مباراة في الدوري

551 بطاقة صفراء

26 بطاقة حمراء

59 ركلة جزاء

383 هدفا

الأكثر والأقل في الدوري