الإصابات تجتاح الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زاد وضع فريق الهلال سوءا بعد أن انضم مهاجمه صالح الشهري لقائمة المصابين إثر تعرضه لإصابة في الفخذ ستحرمه من مواجهة العين غدا في مواجهة مؤجلة من الجولة السادسة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكانت جائحة الهلال قد فتكت أخيرا بالفريق الهلالي الذي يشهد تراجعا حادا بالنتائج في الجولات الماضية والتي فقد معها صدارة ترتيب دوري المحترفين التي تزعمها في أغلب جولات الدور الأول من الدوري. قائمة المصابين بنادي الهلال: سلمان الفرج (التواء شديد بالمفصل)

محمد كنو (التواء بالركبة وسيغيب 6 أسابيع)

عبدالله المعيوف (العضلة الضامة سيغيب لمدة شهر)

سباستيان جوفينكو (تمزق في عضلة الساق وسيغيب لمدة أسبوعين)

صالح الشهري (إصابة في الفخذ)

هتان باهبري (تمزق بالعضلة)

متعب المفرج (العضلة الخلفية)

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