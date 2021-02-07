الوحدة يقترب من مناطق الخطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجع الوحدة هذا الموسم على المستوى الفني والرصيد النقطي، حيث إن الفريق الوحداوي خلال الموسم الماضي كان منافسا على المراكز المتقدمة في سلم الترتيب، وقد استطاع إنهاء الموسم في المركز الرابع، مما جعله أحد الأندية المشاركة آسيويا عندما يواجه فريق الزوراء العراقي في لقاء الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا. وعانى الوحدة هذا الموسم من تذبذب المستوى والنتائج ولم يستطع تحقيق الفوز في آخر 6 جولات، حيث يعود آخر انتصار للوحدة أمام الاتفاق ضمن لقاءات الجولة الـ11، ومنذ ذلك اللقاء لم يتذوق طعم الانتصار، مما جعل مجلس إدارة النادي يتخذ قرارا يقضي بإنهاء عقد مدرب الفريق البرتغالي فييرا، وتعيين الأردني محمود الحديد الذي فشل هو الآخر في مهمته الأولى عندما سقط أمام الأهلي برباعية في اللقاء الأخير، ليتجمد رصيد الوحدة عند النقطة الـ21 محتلا المركز الـ10. الجهاز الفني للوحدة: إقالة المدرب البرتغالي فييرا

تعيين محمود الحديد مدربا للفريق

استقالة الكابتن عيسى المحياني مساعد المدرب لقاءاته هذا الموسم: دوري الأمير محمد بن سلمان: لعب: 17 فاز: 6 خسر: 8 تعادل: 3 كأس الملك: خسر أمام الاتحاد وودع البطولة من دور الـ16 نقاط عن الوحدة هذا الموسم: سجل 23 هدفا

استقبلت شباكه 28

هداف الفريق الأسترالي ديميتري بـ6 أهداف

حسن العيسى الأكثر صناعة بـ5

لم يتذوق الفوز في آخر 6 جولات

يحتل المركز الـ10 برصيد 21 نقطة

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