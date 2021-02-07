رديف الجوهرة يستضيف ديربي الغربية

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وكانت الجولات الماضية شهدت اختيار مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع في مكة المكرمة أرضا لأندية الاتحاد والأهلي، حين استضافة فرق الأندية الأخرى لإقامة لقاءات الدوري.ويعود السبب لعدم إقامة لقاءات الفريقين في ملعب الجوهرة الرئيس بسبب إقامة أعمال الصيانة عليه بعد مفاجأة المسؤولين بخلل في أرضية الملعب بعد تجهيزها، لتتناسب مع فترة فصل الشتاء.
وظهرت أرضية الملعب بشكل سيئ جدا في مباراتي «الاتحاد وأبها» و«الأهلي والهلال»، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
حينها وجه وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في منتصف يناير الماضي للتحقيق بشكل عاجل في سوء أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ميدانيا انضم المحترف البرازيلي برونو هنريكي لتدريبات فريق الاتحاد الجماعية بعد شفائه من الإصابة التي غيبته عن لقاء الفريق السابق، الذي واجه فيه فريق نادي الفتح.
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