اتحاد الملاكمة يعتمد لائحة الشكاوى والعقوبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة لائحة الشكاوى والعقوبات التي تتضمن آلية تقديم الشكاوى وإجراءات البت فيها، كما تتضمن أوجه المخالفات والعقوبات التي يطبقها الاتحاد. وتهدف اللائحة إلى بيان حالات الإخلال بأنظمة ولوائح الاتحاد، وتحديد العقوبات المقررة لحالات الإخلال بأحكام اللائحة، وتنظيم اللجان القضائية المختصة بالنظر في المخالفات والإجراءات الواجب اتباعها لدى تلك اللجان، وترسيخ مبادئ الروح الرياضية والتنافس الشريف واللعب النظيف، وأهمية احترام وتطبيق الأسس والقواعد التنظيمية والقانونية للعبة الملاكمة، وسلوكيات الممارسين والمنتمين إليها.

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