إثارة الدوري الإنجليزي.. السيتي يتقدم على ليفربول بهدفين مقابل هدف.. ومحمد صلاح يسجل

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن النجم العربي المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، من إحراز هدف التعادل لفريقه في شباك نظيره مانشستر سيتى، في المباراة المقامة حالياً على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكان مانشستر سيتي قد تقدم في النتيجة عن طريق لاعبه جوندوجان في الدقيقة 49 من زمن أحداث الشوط الثاني، بعدما تابع تسديدة زميله فودين التي تصدى لها الحارس أليسون.

وعادل صلاح النتيجة لمصلحة ليفربول بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 63، لتصبح النتيجة 1-1.

وتمكن جوندوجان لاعب السيتى من إحراز الهدف الثاني في شباك نظيره ليفربول في الدقيقة 73.

وبهدا الهدف، عزز محمد صلاح صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي في الموسم الكروى الجاري 2020-2021، بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفاً.

ودخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، آندي روبرتسون، فابينيو

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، تياجو ألكانتارا، جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ساديو ماني

بينما دخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: زينشينكو، جون ستونز، روبن دياز، جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو، بيرناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: رحيم سترلينج، رياض محرز، فيل فودين

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة بعد فوزه الثمين في الجولة الماضية على مضيفه فريق بيرنلى بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب "تيرف مور".

ويتواجد ليفربول بطل الدوري الموسم الماضي في المركز الرابع على جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بعد الهزيمة من برايتون بهدف دون رد في الجولة الماضية، ولا يزال ليفربول لم يظهر بمستوى مستقر، فهو يمر بفترات متفاوته ما بين الانتصارات والتعثرات، بسبب الاصابات التي ضربت الفريق هذا الموسم وعلى رأسهم النجم الهولندي فيرجيل فان دايك.