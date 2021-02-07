الدحيل القطري يحقق المركز الخامس في مونديال الأندية بثلاثية في أولسان الكوري الجنوبي

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح فريق الدحيل القطري في تحقيق المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد "أحمد بن علي"، في مواجهة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة المقامة حالياً في قطر.

سجل أهداف المباراة كل من إيدميلسون جونيور (21)، ومحمود مونتاري (66) والمعز علي (82) لفريق الدحيل، بينما أحرز هدف أولسان اللاعب يون بيت جارام (63).

ومن المقرر أن يلتقي فريق بالميراس البرازيلي مع تيجريس أونال المكسيكي في الدور نصف النهائي من البطولة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

وستقام غداً المواجهة الثانية في الدور نصف النهائي، حيث سيلتقي الأهلي المصري مع بايرن ميونخ الألماني، وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.