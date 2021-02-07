قبل موقعة الأهلي وبايرن ميونخ.. ليفاندوفسكي يهتف: «من تالتة شمال بنهز جبال».. وكهربا يرد: «ميا سان ميا»

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، على موقع "تويتر"، فيديو طريف جمع بين عدد من لاعبي الفريق البافاري مع بعض من لاعبي الأهلي، وذلك قبل مباراتهما المرتقبة غداً في نصف مهائي كأس العالم للأندية، والمقامة حالياً في قطر.

وكان الأهلي قد تأهل لنصف نهائي مونديال الأندية بعد فوزه على فريق الدحيل القطري بعدف نظيف، أحرزه حسين الشحاتن في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي.

وكشف حساب بايرن ميونخ وحساب الأهلي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن فيديو تحدِ اللغات قبل مواجهة الغد، حيث تحدث كل من محمد الشناوي وكهربا وعلي معلول بشعار بايرن ميونخ "ميا سان ميا"، هو شعار نادي بايرن ميونيخ.

و"ميا سان ميا" هي عبارة بافارية يعني بالألمانية «wir sind wir»، والتي تعني بالعربية «نحن على ما نحن عليه».

وقال كل من روبرت ليفاندوفيسكي وجيروم بواتينج: "جمهوره دا حماه".

وتحدث لاعبو الأهلي مرة أخرى عبر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وبدر بانون مدافع الفريق وعلي معلول المدافع التونسي قائلين: "Rekordmister" التي تعني "البطل القياسي".

وعاد جيروم بواتينج وجوشوا كيمتيش لاعبي بايرن ميونخ للحديث مرة أخرى قائلين: "على الحلوة والمرة معاه".

وتحدث لاعبو الأهلي مجدداً: "Pak Mas" التي تعني "لنفعلها".

وتحدث لاعبو بايرن ميونخ عن شعار الأهلي "من تالتة شمال بنهز جبال"، ليرد لاعبو الأهلي بجملة "Stern des sutens" التي تعني "نجم الجنوب".