شكرا لقرائتكم خبر عن «موجوروزا»: لست مرشحة للفوز بـ«أستراليا المفتوحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت الإسبانية جاربينى موجوروزا، عقب فوزها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا فى نصف نهائى بطولة يارا فالى كلاسيك ذات الـ500 نقطة، أنها لا تشعر بأنها «مرشحة للقب فى بطولة أستراليا المفتوحة» التى تنطلق اليوم «الإثنين».

وبعد انتهاء المباراة التى فازت بها على منافستها التشيكية بنتيجة 6-1 و6-0، قالت المصنفة الخامسة عشرة عالميا: «لا أشعر أننى مرشحة للفوز بلقب أستراليا المفتوحة».

وأضافت: «أخوض الآن بطولة ألعب فيها بشكل جيد، لكن التنس أمر مثير للفضول، لأنه حتى لو لعبت بشكل جيد، فهذا لا يعنى أنه بشكل سحرى كل شىء سيكون على ما يرام الأسبوع المقبل».

وزادت: «أنا سعيدة لأننى أجنى ثمار عملى. إننى أخوض كل المباريات الممكنة وأحاول اكتساب تلك الثقة التى يصعب تحقيقها. هناك فتيات متقدمات عنى فى التصنيف وهن مرشحات أقرب للقب».

وعن فوزها فى الدور قبل النهائى من بطولة يارا فالى كلاسيك الاستعدادية لأستراليا المفتوحة، علقت: «الحقيقة هى أن هذه المباراة كانت جيدة حقا، وربما كانت أفضل ما قدمته فى هذه البطولة».

وتابعت: «شعرت أننى بحالة جيدة جدا وكنت مسيطرة طوال الوقت.. والحقيقة أنه فى مثل هذه الأيام يكون من الجيد جدا لعب التنس، ولكن هذا ليس هو الحال دائما».

وفى يارا فالى كلاسيك، ستخوض الإسبانية النهائى الثالث عشر فى مسيرتها وستسعى للتتويج بلقبها الثامن أمام الأسترالية أشلى بارتى، المصنفة الأولى عالميا والمرشحة الأولى للقب.

وأردفت: «ستكون مباراة نهائية جيدة للغاية. اللعب أمام المصنفة الأولى عالميا أمر ممتع. أنا متحمسة لأنها مباراة نهائية أمام منافسة عظيمة».

وأتمت: «لقد تواجهنا عدة مرات، لذا فهذا ليس أمرا جديدا. لطالما كانت جميع المباريات أمامها صعبة وسأحاول الاستعداد بأفضل شكل ممكن».