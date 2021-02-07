شكرا لقرائتكم خبر عن آري بابل يشكو من الإجهاد قبل مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شكا الأنجولي آري بابل، لاعب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، من حالة إجهاد عام.

وخصص الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي تدريبات استشفائية، بدأ «بابل»، في تنفيذها، الأحد، في محاولة لتجهيزه للمشاركة أمام الاتحاد السكندري.

ويلتقي الإسماعيلي، مع الاتحاد، الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.